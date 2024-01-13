Татьяна Сорина — о незажившей травме: боль не такая сильная, позволяет бегать

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина рассказала, что участвует в стартах пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024 с незажившей травмой.

«Ставили стресс‑перелом по МРТ. Сейчас 5 января МРТ показала срастающийся стрессовый перелом. Ещё не зажила травма полностью. Боль не такая сильная. Она позволяет бегать. В предыдущей гонке было главным добежать без боли. Нельзя сказать, что я восьмому месту рада, главное, что нога не разболелась», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 11 января, в гонке на 10 км свободным стилем Татьяна Сорина стала восьмой, в квалификации классического спринта, прошедшей в субботу, 13 января, спортсменка показала 13-й результат.