Татьяна Сорина не вышла на старт четвертьфинала спринта на 5-м этапе КР

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Татьяна Сорина не стартовала в четвертьфинальном забеге спринта классическим стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024, который проходит в посёлке Мирный (Республика Татарстан).

Ранее Сорина рассказала, что принимает участие в стартах в Мирном с незажившей травмой ноги. По результатам МРТ, сделанного 5 января, был зафиксирован срастающийся стрессовый перелом.

Несмотря на травму, Татьяна Сорина приняла участие в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем, прошедшей 11 января, где стала восьмой и в квалификации спринта, прошедшей сегодня, 13 января. По её результатам спортсменка показала 13-е время.