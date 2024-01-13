Собакарёв назвал тяжёлой трассу на этапе КР в Мирном

Победитель квалификации спринта классическим стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024 Андрей Собакарёв поделился своими впечатлениями от трассы в Мирном.

«Для многих это первый опыт на этом круге. Тут ещё многие не бегали. Очень много равнины. На первой части есть очень тяжёлый подъём, а после него уже не отдохнуть. Работаешь до конца. Вроде и быстро, но достаточно тяжело. Сегодня подмело трассу, скольжение не очень, поэтому тяжело везде», — сказал Собакарёв в эфире «Матч ТВ».

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в посёлке Мирный с 11 по 14 января 2024 года. В последний день соревнований участников ожидает скиатлон 10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем.