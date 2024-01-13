Ардашев: будь у меня форма, как в Тюмени, я мог бы обойти Большунова

Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал завоевание серебра в классическом спринте в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

«В квалификации у меня не особо получилось, вроде седьмым прибежал, но большой проигрыш. Мышцы не так хорошо были готовы. Видимо, небольшой спад, ведь половину сезона пробегал хорошо – я так долго форму не держал никогда, обычно месяц бегаю на уровне, а потом падение.

В финале парни так сильно натянули в подъём, что я сильно закислился, пришлось немного отпустить ребят. В тот момент подумал – ну всё, проигрыш. И всё же от головы очень многое зависит. Я заставил себя бороться дальше. На заключительном подъёме небольшой спуск был, я там каким-то образом восстановился, сел за Ваней Горбуновым.

Смотрю – Большунов уходит. А по дальнему радиусу в поворот обгонять сложно, можно большой проигрыш словить. Смирился с тем, что за вторую-третью позицию придётся вести борьбу. На финишной прямой я понимал, что Ваня не настолько силён в последнем ускорении, нужно только правильный момент выбрать, чтобы его опередить. Так и получилось.

На коньковой гонке мне так было тяжело, просто ужас! На спринте очень хотел отыграться. Трасса здесь реально подходит под меня, но идеального состояния нет. Если бы я был в той форме, как в Тюмени на втором этапе, можно было взять Большунова. Но сегодня без шансов», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».