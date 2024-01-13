Вяльбе: меня удивляет, что в минус 22 мы решаем, будет гонка или нет. Я бегала в минус 27

Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе высказалась касательно проведения классических спринтерских гонок в морозную погоду на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 в Мирном (посёлок в Республике Татарстан).

Старт женской квалификации перенесли на час, однако некоторые спортсмены сетовали на тяжёлые погодные условия.

«Несмотря на морозную погоду гонку мы всё-таки провели. Но меня удивляет, что у нас сейчас такой высокий температурный порог для проведения гонок. Когда я бегала, у нас было минус 27 и ветер, который никто и не замерял. А сейчас в минус 22 решаем, будет гонка или лет. Лыжники должны быть закалёнными и готовыми к морозу», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».