Елена Вяльбе: новый центр в Мирном станет Меккой лыжного спорта

Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе высоко оценила организацию пятого этапа Кубка России – 2023/2024 в Мирном (посёлок в республике Татарстан). Стоит отметить, что квалификация сегодняшнего спринта в Мирном была перенесена на час из-за мороза.

«Новый центр в Мирном станет Меккой лыжного спорта, где мы будем не только соревноваться, но и тренироваться. Организация отличная, никаких нареканий. Кто-то говорит, что много равнины — так это хорошо, а то мы редко по равнине бегаем. Трасса очень широкая, можно по двое-трое в ряд идти и общаться», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что лидерами общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам на данный момент являются Александр Большунов и Вероника Степанова.