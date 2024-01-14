Горбунов рассказал, почему гонка на КР-2023/2024 была для него тяжелой

Российский лыжник Иван Горбунов стал третьим в спринте на этапе Кубка России в Казани. Сам спортсмен заявил, что гонка была непростой из-за погодных условий.

«Гонка далась очень тяжело, потому что погода нелегкая. Очень холодно, приходилось даже не разминаться на лыжах. Мы в уголке теплом переодевались и выходили на старт, потому что мышцы очень замерзали. Было проблематично отталкиваться, бежать быстро. Главной задачей в сегодняшней гонке было сохранить тепло» — приводит слова Горбунова ТАСС.

Напомним, что выиграл гонку Александр Большунов. Это была его 14-ая победа подряд. Второе место осталось за Сергеем Ардашевым. Призёры второго и третьего места — это лыжники, представляющие Республику Татарстан.

13 января в Казани было около -22 градусов.