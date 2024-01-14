Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России по лыжным гонкам: во сколько мужской скиатлон, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам: во сколько мужской скиатлон, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 14 января, в посёлке Мирный (Казань) состоится мужской скиатлон на 20 км в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало гонки — в 12:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
14 января 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.
Скиатлон 10+10 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Александр Большунов.
2. Савелий Коростелёв.
3. Сергей Ардашев.
4. Илья Семиков.
5. Алексей Червоткин.
6. Артём Мальцев.
7. Илья Порошкин.
8. Андрей Мельниченко.
9. Александр Ившин.
10. Денис Спицов.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android