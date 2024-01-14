Кубок России по лыжным гонкам: во сколько мужской скиатлон, где смотреть

Сегодня, 14 января, в посёлке Мирный (Казань) состоится мужской скиатлон на 20 км в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало гонки — в 12:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.

Скиатлон 10+10 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Александр Большунов.

2. Савелий Коростелёв.

3. Сергей Ардашев.

4. Илья Семиков.

5. Алексей Червоткин.

6. Артём Мальцев.

7. Илья Порошкин.

8. Андрей Мельниченко.

9. Александр Ившин.

10. Денис Спицов.