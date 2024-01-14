Александр Большунов стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России в Мирном
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В Мирном (посёлок в республике Татарстан) состоялся мужской скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул серебряный призёр чемпионата мира в эстафете Артём Мальцев.
Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Мужчины
1. Александр Большунов — 47.48,1.
2. Савелий Коростелёв — отставание 3,3 секунды.
3. Артём Мальцев +4,1.
4. Илья Семиков +4,5.
5. Денис Спицов +5,6.
6. Алексей Червоткин +6,3.
7. Сергей Ардашев +10,4.
8. Андрей Мельниченко +12,4.
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