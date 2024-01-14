Александр Большунов стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России в Мирном

В Мирном (посёлок в республике Татарстан) состоялся мужской скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул серебряный призёр чемпионата мира в эстафете Артём Мальцев.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 47.48,1.

2. Савелий Коростелёв — отставание 3,3 секунды.

3. Артём Мальцев +4,1.

4. Илья Семиков +4,5.

5. Денис Спицов +5,6.

6. Алексей Червоткин +6,3.

7. Сергей Ардашев +10,4.

8. Андрей Мельниченко +12,4.