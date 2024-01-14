Коростелёв: весь третий круг ждал атаку Большунова, но всё равно пропустил

Двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал завоевание серебра в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Мирном. Савелий проиграл на финише лишь Александру Большунову.

«Я весь третий круг коньковый ехал и ждал атаку Большунова. Но слышал, как Сергей Турышев кричал Андрею Мельниченко, что Саша сразу пойдёт в атаку с начала круга, поэтому решил не допустить этого и пойти сам (смеётся). На самом деле я старался держаться рядом, выезжал за ним со спусков, но всё равно пропустил атаку. Мороз? Да мы в минус 22–24 тренировались, так что и вчера было достаточно комфортно. Сегодня ещё и солнце было, атмосфера классная, ничего не замёрзло.

Сегодня километр с лишним проехал со сломанной палкой, сломал её об ви-борд. Ну всё равно толкался – ничего необычного, просто намного ниже приходится опускаться. Спасибо тренеру, потом дал палку, хоть и повалялся в снегу», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».