Бородавко: Большунов — лидер не только российских, но и мировых лыжных гонок

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Мирном. Спортсмен занял первое место, преодолев дистанцию за 47.48,1.

«Тактику с Большуновым не обсуждали. Но, зная Александра, он всё время выбирает тонкий момент, где уйти. Предпринимает рывок, делает «дырку» и дальше уже держит скорость. Большунов – лидер не только российских, но и мировых лыжных гонок. Поэтому его скорость – ориентир для всех остальных. Выиграл не так много? Критиковать тут не за что, ведь это тонкий психологический момент, организм не хочет напрягаться и выигрывать столько, сколько вообще возможно. Но нам нужен Александр образца 2022 года, который может держать ещё большую скорость», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул серебряный призёр чемпионата мира в эстафете Артём Мальцев.