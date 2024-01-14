Кубок России, дистанционный зачёт, мужчины: Большунов упрочил лидерство

Сегодня, 14 января, в Мирном (Республика Татарстан) завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. В последний день соревнований спортсмены бежали скиатлон 10 км + 10 км, победу в котором одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который упрочил своё лидерство в дистанционном зачёте Кубка России.

После пяти этапов соревнований на счету Большунова 553 очка. Он на 126 очков опережает своего ближайшего преследователя — Савелия Коростелёва.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины

После пятого этапа турнира

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 553 очка.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 427.

3. Сергей Ардашев (Татарстан) — 381.

4. Илья Семиков (Коми) — 375.

5. Артём Мальцев (Тюменская область) — 365.

6. Алексей Червоткин (Архангельская область) — 353.

7. Илья Порошкин (Коми) — 317.

8. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) — 268.

9. Александр Ившин (Удмуртия) — 236.

10. Иван Горбунов (Татарстан) — 235.