Кубок России, дистанционный зачёт, мужчины: Большунов упрочил лидерство

Сегодня, 14 января, в Мирном (Республика Татарстан) завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. В последний день соревнований спортсмены бежали скиатлон 10 км + 10 км, победу в котором одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который упрочил своё лидерство в дистанционном зачёте Кубка России.
После пяти этапов соревнований на счету Большунова 553 очка. Он на 126 очков опережает своего ближайшего преследователя — Савелия Коростелёва.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины
После пятого этапа турнира
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 553 очка.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 427.
3. Сергей Ардашев (Татарстан) — 381.
4. Илья Семиков (Коми) — 375.
5. Артём Мальцев (Тюменская область) — 365.
6. Алексей Червоткин (Архангельская область) — 353.
7. Илья Порошкин (Коми) — 317.
8. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) — 268.
9. Александр Ившин (Удмуртия) — 236.
10. Иван Горбунов (Татарстан) — 235.