Кубок России, дистанционный зачёт, женщины: Степанова сохранила первое место

Сегодня, 14 января, в Мирном (Республика Татарстан) завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. В финальный день соревнований спортсменки бежали скиатлон 10 км + 10 км, в котором победу одержала Елизавета Пантрина. Лидер дистанционного зачёта Кубка России Вероника Степанова гонку пропустила, однако всё равно сохранила лидирующую позицию в рейтинге.

Сейчас в активе Степановой 496 очков. На 21 очко меньше у Анастасии Кулешовой, которая сегодня в гонке стала второй. Тройку лидеров дистанционного зачёта замыкает Евгения Крупицкая, на счету которой 392 очка.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины

После пятого этапа турнира

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 496 очков.

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 475.

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 392.

4. Мария Истомина (Архангельская область) — 375.

5. Лидия Горбунова (Татарстан) — 367.

6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 364.

7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 284.

8. Алина Пеклецова (Архангельская область) — 249.

9. Дарья Непряева (Татарстан) — 207.

10. Елизавета Маслакова (Москва) — 203.