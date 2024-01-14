Кубок России, общий зачёт, женщины: Пантрина вышла на 2-ю строчку, Степанова лидирует

Сегодня, 14 января, в Мирном, Республика Татарстан, завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. После окончания соревнований был обновлён общий зачёт Кубка России: олимпийская чемпионка Вероника Степанова сохранила в нём лидерство, а выигравшая скиатлон 10 км + 10 км Елизавета Пантрина поднялась на вторую строчку.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

После пятого этапа в Мирном

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 595 очков.

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 544.

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 536.

4. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 523.

5. Мария Истомина (Архангельская область) — 510.

6. Лидия Горбунова (Татарстан) — 439.

7. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 421.

8. Алёна Баранова (Москва) — 380.

9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 366.

10. Дарья Непряева (Татарстан) — 335.