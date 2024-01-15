«Меня схватили и остановили». Коростелёв рассказал, как чуть не подрался в финишной зоне

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о случае, когда он в детстве чуть не подрался с одним из своих соперников из-за того, что тот вытолкнул его в заградительную сетку.

«Был один случай. Это было давно на местных соревнованиях. В Пермском крае проходит спринт династии Мориловых. В полуфинале один парень, когда мы втроём боролись за вторую позицию, выгрыз эту позицию, но после финиша просто внезапно лёг перед нами. Я врезался в него, сломал лыжу. Было очень обидно, но мы все вышли в финал.

В решающем забеге я стартовал с крайней позиции и он вытолкнул меня в заградительную сетку. Я зацепился за эту сетку и, пока выпутывался, все уже убежали. Доехал до финиша, на ходу снял лыжи и палки и пошёл на него. Меня просто схватили и остановили. Так что до драки не дошло. Я не знаю, шёл его бить или что-то ещё. Просто шёл. Мне тогда 14 лет было, а мой соперник был больше меня. Потом выслушал нотации от дедушки, бабушки, мамы, что так делать нельзя. Но такого больше и не было, я спокойный человек», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.