«Мне эта тема не близка». Лыжник Коростелёв — о сериале «Слово пацана»

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своём отношении к популярному сериалу «Слово пацана», вышедшему в конце 2023 года. 20-летний спортсмен признался, что не посмотрел ни одной серии ленты, отметив, что предпочитает слушать музыку.

«Когда был хайп, шутки про чушпанов, скорлупу и тому подобное в команде летали только так! Но я сериал не смотрел, мне эта тема не близка. Я бы не стал кого-то называть Кощеем, да и «Седая ночь» не врезается в уши. Я больше по той музыке, которая мне нравится», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что «Слово пацана» набрало большую популярность среди молодёжи. Сериал рассказывает о преступности среди подростков в Казани в конце прошлого века.