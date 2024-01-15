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«Мне эта тема не близка». Лыжник Коростелёв — о сериале «Слово пацана»

«Мне эта тема не близка». Лыжник Коростелёв — о сериале «Слово пацана»
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Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своём отношении к популярному сериалу «Слово пацана», вышедшему в конце 2023 года. 20-летний спортсмен признался, что не посмотрел ни одной серии ленты, отметив, что предпочитает слушать музыку.

«Когда был хайп, шутки про чушпанов, скорлупу и тому подобное в команде летали только так! Но я сериал не смотрел, мне эта тема не близка. Я бы не стал кого-то называть Кощеем, да и «Седая ночь» не врезается в уши. Я больше по той музыке, которая мне нравится», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что «Слово пацана» набрало большую популярность среди молодёжи. Сериал рассказывает о преступности среди подростков в Казани в конце прошлого века.

Полное интервью с Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:
«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок
Эксклюзив
«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок
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