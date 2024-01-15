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Савелий Коростелёв не согласился с тем, что биатлонисты — это неудавшиеся лыжники

Савелий Коростелёв не согласился с тем, что биатлонисты — это неудавшиеся лыжники
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Российский лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на слова шведа Вильяма Порома, заявившего, что биатлонисты — это неудавшиеся лыжники. Россиян отметил, что не согласен с подобным мнением. Коростелёв также заметил, что в биатлоне выступать даже тяжелее.

«Порома сказал, что биатлонисты — неудавшиеся лыжники? Я не согласен с этим высказыванием, ведь есть спортсмены, которые изначально идут в биатлон. Да, есть переходы из лыж в биатлон, когда что-то не получается, но сейчас в биатлоне такие скорости! Это даже потяжелее, поскольку там, помимо техники, нужно ещё и стрелять уметь», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Порома посвятил своё серебро, завоёванное в масс-старте на «Тур де Ски», биатлонистам, рассмеявшимся над его словами о том, что они являются недоделанными лыжниками.

Полное интервью с Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:
«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок
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«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок
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