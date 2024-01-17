Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Позорно бежать, просто дураки!» Вяльбе — о сбежавших шпажистах

«Позорно бежать, просто дураки!» Вяльбе — о сбежавших шпажистах
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала дураками шпажистов, которые уехали в США.

«Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это всё ненадолго. Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена — это государство. Позорно бежать, просто дураки», — приводит слова Вяльбе «РИА Спорт Новости».

Напомним, российский шпажист Сергей Бида и саблист Константин Лоханов намерены выступить за сборную США на Олимпийских игра в Париже. Жена шпажиста Виолетта Бида сказала, что сама находится на шестом месяце беременности, поэтому не собирается выступать на Олимпиаде.

Ранее МВД объявило в розыск пару шпажистов, а из-за этого инцидента отстранили от работы Александра Глазунова — главного тренера сборной шпажистов России.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android