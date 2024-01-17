Горбунов выиграл масс-старт на чемпионате войск нацгвардии РФ, Устюгов — 28-й

Российский лыжник Иван Горбунов стал победителем масс-старта на 15 км. Чемпионат войск национальной гвардии РФ на кубок Александра Мягкова прошёл в Сыктывкаре. Горбунов, представляющий Сибирский округ, пришёл к финишу с результатом 41:23.5.

Вторым стал Евгений Белов, представляющий Уральский округ. Он отстал от лидера на 3,2 секунды. Константин Тиунов стал третьим. Он представил на соревнованиях Центральный округ и финишировал с отставанием 3,5 секунды от Горбунова.

Сергей Устюгов стал 28-м и отстал от лидера на 2,5 минуты.

Иван Горбунов (Сибирский округ) -- 41:23.5 Евгений Белов (Уральский округ) -- 41:26.7 (+3.2) Константин Тиунов ( Центральный округ) -- 41:27.0 (+3.5)

28. Сергей Устюгов (Уральский округ) — 43:58.7 (+2:35.2)