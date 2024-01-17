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Сергей Устюгов пришел 28-м в масс-старте и поделился пульсовым графиком. Фото

Сергей Устюгов пришел 28-м в масс-старте и поделился пульсовым графиком. Фото
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Российский лыжник и олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине-2022 Сергей Устюгов пришёл к финишу масс-старта на чемпионате войск нацгвардии РФ лишь 28-м, однако сам спортсмен обрадовался, что ему удалось добраться до финиша.

Фото: Из личного архива Сергея Устюгова

«Всем привет, вот и прошёл мой первый старт, было тяжело, но я рад, что добрался до финиша, работал на максимум, как только мог. Делюсь пульсовым графиком прохождения дистанций — максимальный пульс 201», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.

Напомним, лыжник в этом сезоне пропустил все прошедшие этапы Кубка России. Спортсмен признавался, что это связано с тем, что он расслабился, но планирует присутствовать на всех главных стартах сезона — чемпионат России, Спартакиада.

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