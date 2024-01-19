Линн Сван выиграла спринт на КМ в Оберхофе, на подиуме — только шведки

Шведская лыжница Линн Сван, победительница этапов Кубка Мира и обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках, выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Второе место в гонке заняла другая представительница Швеции — чемпионка мира Фрида Карлссон, которая уступила Сван 0,3 секунды. Замкнула тройку лидеров ещё одна шведская лыжница — олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира Йонна Сундлинг. Она проиграла соотечественнице 2,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап, Оберхоф

Женщины. Спринт. Классический стиль, 1,5 км

1. Линн Сван (Швеция) — 3:04,0.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,3 секунды.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) + 2,1.