Линн Сван выиграла спринт на КМ в Оберхофе, на подиуме — только шведки
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Шведская лыжница Линн Сван, победительница этапов Кубка Мира и обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках, выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Второе место в гонке заняла другая представительница Швеции — чемпионка мира Фрида Карлссон, которая уступила Сван 0,3 секунды. Замкнула тройку лидеров ещё одна шведская лыжница — олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира Йонна Сундлинг. Она проиграла соотечественнице 2,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап, Оберхоф
Женщины. Спринт. Классический стиль, 1,5 км
1. Линн Сван (Швеция) — 3:04,0.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,3 секунды.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) + 2,1.
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