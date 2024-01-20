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Кубок мира, восьмой этап, женщины: во сколько масс-старт на 20 км, где смотреть

Кубок мира, восьмой этап, женщины: во сколько масс-старт на 20 км, где смотреть
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Сегодня, 20 января, женщины пробегут масс-старт на 20 км классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира сезона 2023-2024 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия).

Начало гонки запланировано на 15:30 мск. Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе можно в прямом эфире на канале «Матч Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Оберхоф, Германия
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Не началось

Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф, Германия
Женщины, масс-старт на 20 км, классический стиль
Старт-лист

1. Джессика Диггинс (США).
2. Рози Бреннан (США)
3. Виктория Карль (Германия)
4. Хейди Венг (Норвегия)
5. Эбба Андерссон (Швеция)
6. Кертту Нисканен (Финляндия)
7. Эмма Рибом (Швеция)
8. Линн Сван (Швеция)
9. Фрида Карлссон (Швеция)
10. Тереза Штадлобер (Австрия)

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