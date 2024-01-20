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Баранова/Горбунов выиграли смешанный командный спринт на чемпионате войск нацгвардии РФ

Баранова/Горбунов выиграли смешанный командный спринт на чемпионате войск нацгвардии РФ
Алёна Баранова
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Сегодня, 20 января, в Сыктывкаре прошёл смешанный командный спринт свободным стилем в рамках чемпионата войск национальной гвардии России.

Лучшими в этой гонке стали Алёна Баранова и Иван Горбунов. Спортсмены преодолели дистанцию за 24:25.3. Второе место заняли Мария Истомина и Максим Зубцов, отставшие от лидера на 0,8 секунды. Третьими стали Елизавета Пантрина и Артём Николаев (+6,2).

Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии России, Сыктывкар.
Смешанный командный спринт, свободный стиль.

  1. Алёна Баранова/Иван Горбунов (Сибирский округ) 24:25.3
  2. Мария Истомина/Максим Зубцов (Центральный округ) +0.8
  3. Елизавета Пантрина/Артем Николаев (Уральский округ) +6.2
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