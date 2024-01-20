Баранова/Горбунов выиграли смешанный командный спринт на чемпионате войск нацгвардии РФ

Сегодня, 20 января, в Сыктывкаре прошёл смешанный командный спринт свободным стилем в рамках чемпионата войск национальной гвардии России.

Лучшими в этой гонке стали Алёна Баранова и Иван Горбунов. Спортсмены преодолели дистанцию за 24:25.3. Второе место заняли Мария Истомина и Максим Зубцов, отставшие от лидера на 0,8 секунды. Третьими стали Елизавета Пантрина и Артём Николаев (+6,2).

Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии России, Сыктывкар.

Смешанный командный спринт, свободный стиль.

Алёна Баранова/Иван Горбунов (Сибирский округ) 24:25.3 Мария Истомина/Максим Зубцов (Центральный округ) +0.8 Елизавета Пантрина/Артем Николаев (Уральский округ) +6.2