«Я плохо катаюсь на лыжах». Клебо — о нежелании участвовать в эстафете на КМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не хочет участвовать в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Это произошло после того, как в масс-старте он финишировал лишь 17-м.

«Я плохо катаюсь на лыжах, плохая техника. Мы должны придумать что-то умное с решением этой проблемы в ближайшие несколько недель.

Здесь я сильно отстаю. Посмотрим, получится ли у нас что-нибудь сделать за оставшееся время. Я вернусь на пьедестал, это моя цель. Немногие люди будут вспоминать Оберхоф через год, по крайней мере, я надеюсь на это», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, финишировав в масс-старте 17-м, Клебо остался недоволен собой. После этой неудачи он решил, что хороших стартов в ближайшее время можно не ждать.

При этом в прошедшей гонке масс-старта на 20 км среди мужчин в тройке лидеров оказались исключительно спортсмены из Норвегии: Эрик Вальнес, Мартин Нюэнгет и Пол Голберг.