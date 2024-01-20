«Было много ненормативной лексики». Карлссон — о поведении болельщиков на КМ

Шведская лыжница Фрида Карлссон одержала победу в масс-старте на 20 км, который закончился 20 января в рамках восьмого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Сама спортсменка заявила, что на дистанции со стороны болельщиков была настоящая война.

«Там была война, там было много ненормативной лексики от разных людей. Но я заметила, что становлюсь как будто сильнее каждый раз, когда слышу это» — приводит слова Карлссон Expressen с интервью Viaplay.

Отметим, что шведская лыжница оставалась первой на протяжении всей дистанции, а это шесть кругов. 19 января Карлссон финишировала второй и первый раз в карьере заняла призовое место в спринте.

Напомним, что сейчас спортсменка находится на четвёртом месте в личном зачёте среди женщин.