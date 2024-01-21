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Шведские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе

Шведские лыжницы выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе
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В Оберхофе (Германия) в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам состоялась женская эстафета 4x7,5 км. Победу одержала команда Швеции. На втором месте спортсменки из Германии. Замкнула призовую тройку команда Финляндии.

Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Женщины. Смешанный стиль

  1. Швеция (Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг) — 1.21.55,3.
  2. Германия (Катерине Заюрбрай, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 17,5 секунды.
  3. Финляндия (Юханна Матинтало, Анне Кюллёнен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу) +2.11,3.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км
21 января 2024, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Германия
3
Финляндия

Напомним, российские спортсмены пропускают второй сезон Кубка мира в связи с запретом со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), вызванным ситуацией на Украине.

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