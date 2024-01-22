Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Девочка, танцуй». Юлия Ступак опубликовала роскошные фото с празднования 29-летия

«Девочка, танцуй». Юлия Ступак опубликовала роскошные фото с празднования 29-летия
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях пост в честь прошедшего дня рождения. 21 января Ступак исполнилось 29 лет.

«Самая счастливая девочка родилась 21 января 1995 года. В семье, где любовь и счастье всегда были на первом месте. Хочу посвятить праздничный пост именно моим родителям. Мам, пап, вас уже так давно нет рядом со мной. Я не могу поцеловать и обнять вас, но просто посмотрите, какой я стала.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Я тоже создала семью, где любовь и счастье. Для меня открыт весь мир. Благодаря тому, что вы вложили в моё сердечко так много любви.

Мои 29. Я встречаю с огромным сердцем нараспашку! Люблю и благодарю каждого, кто мысленно или словесно пожелал мне столько добрых слов.

P.S. Девочка, танцуй», — подписала фото Ступак.

Материалы по теме
«Я плакала после олимпийской эстафеты. Но не от кайфа». Интервью с лыжницей Юлией Ступак
Эксклюзив
«Я плакала после олимпийской эстафеты. Но не от кайфа». Интервью с лыжницей Юлией Ступак
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android