Хальфварссон не примет участие на этапе КМ в Гомсе

Шведский лыжник Калле Хальфварссон не примет участие в на этапе Кубка мира, который начнётся 26 января в Гомсе (Швейцария). Технический директор сборной Андрей Быстрём сообщил, что спортсмен на последних гонках в Оберхофе чувствовал себя не очень хорошо.

«Калле Хальфварссон решила пропустить эти выходные, потому что его тело чувствовало себя не совсем в порядке во время последних нескольких гонок. Поэтому он решил вернуться домой после Оберхофа, чтобы тренироваться и готовиться к следующим гонкам» — приводит слова Быстрёма FondoItalia.

Напомним, что Хальфварссон пришёл седьмым в составе сборной Швеции на эстафете в Оберхофе, а вот в личной гонке масс-старта он сошел с дистанции, объяснив это тем, что все равно достиг бы финала одним из последних.

По словам Быстрёма эта гонка также станет решающей для мужской части сборной Швеции, потому что на гонки в Северную Америку поедут не все.