Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Спринтер Жуль Шаппа пробежит Марчалонгу 70 км

Спринтер Жуль Шаппа пробежит Марчалонгу 70 км
Комментарии

Французский лыжник Жуль Шаппа побежит Марчалонгу-2024 на дистанцию 70 км в Италии, которая начнётся 28 января. Ранее спортсмен не принимал участия в дистанциях длиннее, чем 30 км. Об этом сообщает Proxcskiing.

Французский спринтер несколько раз за сезон-2023/2024 был близок к победе над Йоханнесом Клебо, становился серебряным призёром многодневки «Тур де Ски» в этом году в спринтерской дистанции на 1,4 км и завоевал бронзу на спринте чемпионата мира в Планице (Словения) в прошлом сезоне. Теперь французский лыжник готов к соревнованиям Ski Classics и через полторы недели дебютирует на трассе.

Сам спортсмен никак не комментировал решение пробежать дистанцию больше чем в два раза длиннее обычной.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android