Спринтер Жуль Шаппа пробежит Марчалонгу 70 км
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Французский лыжник Жуль Шаппа побежит Марчалонгу-2024 на дистанцию 70 км в Италии, которая начнётся 28 января. Ранее спортсмен не принимал участия в дистанциях длиннее, чем 30 км. Об этом сообщает Proxcskiing.
Французский спринтер несколько раз за сезон-2023/2024 был близок к победе над Йоханнесом Клебо, становился серебряным призёром многодневки «Тур де Ски» в этом году в спринтерской дистанции на 1,4 км и завоевал бронзу на спринте чемпионата мира в Планице (Словения) в прошлом сезоне. Теперь французский лыжник готов к соревнованиям Ski Classics и через полторы недели дебютирует на трассе.
Сам спортсмен никак не комментировал решение пробежать дистанцию больше чем в два раза длиннее обычной.
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