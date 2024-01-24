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Шведская лыжница рассказала, что берёт кредиты, чтобы продолжать карьеру

Шведская лыжница рассказала, что берёт кредиты, чтобы продолжать карьеру
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24-летняя шведская лыжница Элла Ольссон рассказала, что занимается уборкой в домах и берёт кредиты, чтобы продолжать профессиональную карьеру. Спортсменка дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в прошлом году.

«Калле Хальфварссон как-то говорил, что заработал бы больше денег, сидя за кассой в продуктовом магазине. В моём случае всё именно так. Иногда я задаюсь вопросом, стоит ли мне вообще продолжать карьеру. Когда не добиваешься результатов в лыжных гонках, ты совсем разбит, и становится невыносимо. Если ты работаешь по шесть часов и тренируешься по четыре часа в день, сил почти не остаётся. Я мечтаю иметь возможность постоянно бегать на лыжах», — приводит слова Ольссон Expressen.

«У элиты лыж дела в порядке, а вот ниже – пока кризис. Я беспокоюсь за наш вид спорта. Есть множество проблем, с которыми мы должны разобраться, и финансовый вопрос, безусловно, является одной из таких проблем», — отметила лыжница сборной Швеции Фрида Карлссон.

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