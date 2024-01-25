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Белорусские лыжники выступят на Спартакиаде сильнейших — 2024

Белорусские лыжники выступят на Спартакиаде сильнейших — 2024
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Лыжники сборной Беларуси выступят на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая пройдёт с 8 по 18 февраля в пяти регионах России, сообщает телеграм-канал «Радиолыжи».

Состав сборной Беларуси по лыжным гонкам на Спартакиаду сильнейших — 2024

Женщины: Анна Королёва, Анна Мачехина, Елизавета Пинчук.

Мужчины: Алексей Губенко.

Ранее стало известно, что белорусские биатлонисты также примут участие в соревнованиях, которые пройдут в текущем году в Челябинской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях.

Напомним, Спартакиада сильнейших — 2024 приурочена к 10-й годовщине проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Медали на этих соревнованиях будут разыграны в 16 зимних видах спорта.

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