Белорусские лыжники выступят на Спартакиаде сильнейших — 2024

Лыжники сборной Беларуси выступят на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая пройдёт с 8 по 18 февраля в пяти регионах России, сообщает телеграм-канал «Радиолыжи».

Состав сборной Беларуси по лыжным гонкам на Спартакиаду сильнейших — 2024

Женщины: Анна Королёва, Анна Мачехина, Елизавета Пинчук.

Мужчины: Алексей Губенко.

Ранее стало известно, что белорусские биатлонисты также примут участие в соревнованиях, которые пройдут в текущем году в Челябинской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях.

Напомним, Спартакиада сильнейших — 2024 приурочена к 10-й годовщине проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Медали на этих соревнованиях будут разыграны в 16 зимних видах спорта.