«Когда, если не сейчас?» Юлия Ступак опубликовала откровенное фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях откровенное студийное фото. На нём она позирует обнажённой по пояс.

«А когда, если не сейчас?» — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

В текущем сезоне Ступак выступила лишь на одном этапе Альфа-Банк Кубка России. Юлия пробежала гонку с раздельным стартом на 5 км классическим стилем в рамках третьего этапа КР в Кирово-Чепецке. Ступак показала 18-й результат с отставанием от лидера в более минуты.

В данный момент Ступак готовится к выступлению на Спартакиаде, которая пройдёт в Тюмени в середине февраля.