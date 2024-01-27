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Сундлинг выиграла квалификацию спринта на 9-м этапе Кубка мира, в топ-10 попали 6 шведок

Сундлинг выиграла квалификацию спринта на 9-м этапе Кубка мира, в топ-10 попали 6 шведок
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В Гомсе (Швейцария) прошла квалификация женского спринта свободным стилем в рамках девятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Лучший результат показала олимпийская чемпионка 2022 года, четырёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира, шведка Йонна Сундлинг. Второй стала Линн Сван. Тройку призёров замкнула Эмма Рибом.

Стоит отметить, что в топ-10 пролога спринта вошли сразу шесть представительниц Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Гомс. Спринт, свободный стиль, 1,3 км. Квалификация. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.59,0.
2. Линн Сван (Швеция) – отставание 0,3 секунды.
3. Эмма Рибом (Швеция) +5,0.
4. Фрида Карлссон (Швеция) +5,3.
5. Виктория Карль (Германия) +5,6.
6. Йоханна Хагстрём (Швеция) +6,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Квалификация
27 января 2024, суббота. 15:00 МСК
Окончено
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