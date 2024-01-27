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Линн Сван выиграла спринт на этапе КМ в Гомсе, в топ-5 финала — только шведки

Линн Сван выиграла спринт на этапе КМ в Гомсе, в топ-5 финала — только шведки
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Шведская лыжница Линн Сван, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках, выиграла спринт на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты и 0,6 секунды и на финише на 2,2 секунды опередила ставшую второй соотечественницу Майю Дальквист. Замкнула тройку лидеров гонки ещё одна представительница Швеции — Йонна Сундлинг, — которая проиграла Сван также 2,2 секунды.

Отметим, что четвёртой и пятой в финале также стали шведские лыжницы — Фрида Карлссон, которая уступила победительнице 2,8 секунды, и Эмма Рибом, проигравшая Сван 7,8 секунды. Шестой в гонке стала швейцарка Надине Фендрих (+9,7 секунды).

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс
Женщины. Спринт свободным стилем, 1,3 км

1. Линн Сван (Швеция) — 3:00,6.
2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 2,2 секунды.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +2,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал
27 января 2024, суббота. 18:55 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:00.6
2
Майя Дальквист
Швеция
+2.2
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+2.2
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