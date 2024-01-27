Линн Сван выиграла спринт на этапе КМ в Гомсе, в топ-5 финала — только шведки

Шведская лыжница Линн Сван, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках, выиграла спринт на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты и 0,6 секунды и на финише на 2,2 секунды опередила ставшую второй соотечественницу Майю Дальквист. Замкнула тройку лидеров гонки ещё одна представительница Швеции — Йонна Сундлинг, — которая проиграла Сван также 2,2 секунды.

Отметим, что четвёртой и пятой в финале также стали шведские лыжницы — Фрида Карлссон, которая уступила победительнице 2,8 секунды, и Эмма Рибом, проигравшая Сван 7,8 секунды. Шестой в гонке стала швейцарка Надине Фендрих (+9,7 секунды).

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс

Женщины. Спринт свободным стилем, 1,3 км

1. Линн Сван (Швеция) — 3:00,6.

2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 2,2 секунды.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +2,2.