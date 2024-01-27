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Йоханнес Клебо победил в спринте на этапе КМ в Гомсе, Люка Шанава — второй

Йоханнес Клебо победил в спринте на этапе КМ в Гомсе, Люка Шанава — второй
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, победил в спринте свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 36,4 секунды, на 0,1 секунды опередив ставшего вторым француза Люку Шанаву. Третье место в гонке занял ещё один норвежец, Ховард Солос Тёугбёль, который уступил Клебо 0,7 секунды.

Отметим, что за подиум до финиша боролся швейцарец Валерио Гронд, который проиграл Клебо 1,4 секунды. Пятым в гонке с отставанием в семь секунд финишировал норвежец Эрик Вальнес, шестым с проигрышем в 17,1 секунды к финишу пришёл француз Ришар Жув.

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс
Мужчины. Спринт свободным стилем, 1,3 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:36,4.
2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,1 секунды.
3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +0,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Гомс, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал
27 января 2024, суббота. 19:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:36.4
2
Люка Шанава
Франция
+0.1
3
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
+0.7
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