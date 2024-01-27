Йоханнес Клебо победил в спринте на этапе КМ в Гомсе, Люка Шанава — второй

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, победил в спринте свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 36,4 секунды, на 0,1 секунды опередив ставшего вторым француза Люку Шанаву. Третье место в гонке занял ещё один норвежец, Ховард Солос Тёугбёль, который уступил Клебо 0,7 секунды.

Отметим, что за подиум до финиша боролся швейцарец Валерио Гронд, который проиграл Клебо 1,4 секунды. Пятым в гонке с отставанием в семь секунд финишировал норвежец Эрик Вальнес, шестым с проигрышем в 17,1 секунды к финишу пришёл француз Ришар Жув.

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс

Мужчины. Спринт свободным стилем, 1,3 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:36,4.

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,1 секунды.

3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +0,7.