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Диггинс: был такой вариант, что меня могло не оказаться в масс-старте… Я проспала

Диггинс: был такой вариант, что меня могло не оказаться в масс-старте… Я проспала
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Американская лыжница Джессика Диггинс, победительница масс-старта на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария), рассказала, что в день гонки проспала своё время подъёма и чуть не опоздала на старт.

«Сегодня был такой вариант, что меня могло не оказаться на старте… Я проспала. Нет, серьезно, я забыла про будильник. Из-за этого всё пошло не по плану. Поздний завтрак и дополнительная суета повлияли немного на гонку. Но мне не привыкать. Тем более сейчас наконец меня перестал беспокоить ушиб ребер, который я получила при падении на «Тур де Ски», — приводит слова спортсменки издание VG.

Лыжный гонки. Кубок мира. Женщины. 9-й этап. Масс старт. Свободный стиль. Гомс (Швейцария)

1. Джессика Диггинс (США) — 45.26,3
2. Фрида Карлссон (Швеция) + 0,6 секунды
3. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,0

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