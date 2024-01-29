Александр Большунов показал, как дочка смотрит его гонки и поддерживает

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях трогательное видео с дочкой Евой. На нём девочка смотрит гонки с участием отца и поддерживает его.

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Напомним, 27-летний Большунов продолжает доминировать в России — он выиграл все личные гонки, прошедшие в рамках Кубка России, на данный момент. Его победная серия насчитывает уже 15 стартов. Нельзя не отметить, что в начале сезона многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр тяжело провёл межсезонье и не смог оптимально подготовиться к сезону из-за травмы спины.

Отметим, что следующий, шестой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени в начале февраля.