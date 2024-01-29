Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов показал, как дочка смотрит его гонки и поддерживает

Александр Большунов показал, как дочка смотрит его гонки и поддерживает
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях трогательное видео с дочкой Евой. На нём девочка смотрит гонки с участием отца и поддерживает его.

ВИДЕО

Напомним, 27-летний Большунов продолжает доминировать в России — он выиграл все личные гонки, прошедшие в рамках Кубка России, на данный момент. Его победная серия насчитывает уже 15 стартов. Нельзя не отметить, что в начале сезона многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр тяжело провёл межсезонье и не смог оптимально подготовиться к сезону из-за травмы спины.

Отметим, что следующий, шестой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени в начале февраля.

Материалы по теме
Фото
«Дочь контролирует каждое движение». Большунов опубликовал трогательное фото с разминки
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android