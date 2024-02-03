Анастасия Фалеева выиграла квалификацию классического спринта на этапе КР в Тюмени
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Состоялась квалификация женского спринта классическим стилем, проходящего в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
Первое время по итогам квалификации показала Анастасия Фалеева, представляющая Санкт-Петербург. Второй результат у Ольги Сергеевой. На третьем месте Алиса Жамбалова. Лидер общего зачёта Кубка Вероника Степанова продемонстрировала 10-е время.
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
03 февраля 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург - Ненецкий АО
4:50.35
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+4.36
3
Алиса Жамбалова
Тюменская область - Бурятия
+4.67
Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Спринт, классический стиль, квалификация. Женщины
1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 4.50,35.
2. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +4,36.
3. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +4,67.
4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +5,04.
5. Алёна Баранова (Москва) +5,18.
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