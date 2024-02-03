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Анастасия Фалеева выиграла квалификацию классического спринта на этапе КР в Тюмени

Состоялась квалификация женского спринта классическим стилем, проходящего в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

Первое время по итогам квалификации показала Анастасия Фалеева, представляющая Санкт-Петербург. Второй результат у Ольги Сергеевой. На третьем месте Алиса Жамбалова. Лидер общего зачёта Кубка Вероника Степанова продемонстрировала 10-е время.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.

Спринт, классический стиль, квалификация. Женщины

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 4.50,35.

2. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +4,36.

3. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +4,67.

4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +5,04.

5. Алёна Баранова (Москва) +5,18.