Александр Большунов выиграл классический спринт на этапе КР в Тюмени

В Тюмени завершился финальный забег мужского спринта классическим стилем, прошедшего в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
Победу в гонке одержал Александр Большунов с результатом 4.06,51. Второе место в забеге занял Савелий Коростелёв (+0,83). Бронза у Сергея Ардашева, отставшего от Коростелёва на 0,02 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Спринт, классический стиль, финал. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.06,51.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +0,83.
3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,85.
4. Алексей Червоткин (Архангельская область) +1,25.
5. Илья Семиков (Республика Коми) +1,77.
6. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) +28,78.