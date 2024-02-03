Александр Большунов одержал 16-ю победу подряд

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал вот уже 16-ю победу подряд.

Это произошло в финале классического личного спринта на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.

Спринт, классический стиль, финал. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.06,51.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +0,83.

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,85.

27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).