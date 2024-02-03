Большунов досрочно стал победителем спринтерского зачёта Кубка России

Российский лыжник Александр Большунов, одержавший победу в спринте классическим стилем на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени, обеспечил себе первое место в спринтерском зачёте Кубка.

Большунов одержал шесть побед из шести в спринтерских гонках и уверенно возглавляет зачёт дисциплины, набрав 300 баллов. Ближайший преследователь трёхкратного олимпийского чемпиона Сергей Ардашев имеет в активе 235 баллов, что делает Александра Большунова недосягаемым. Напомним, финал Кубка России состоится в Кировске (Мурманская область).

Победа, одержанная Большуновым в субботу, 3 февраля, стала для спортсмена 16-й подряд. В текущем розыгрыше Кубка России по лыжным гонкам спортсмен не знает поражений.