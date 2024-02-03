«Доволен его зрелостью». Бородавко оценил победу Большунова в спринте на 6-м этапе КР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил победу подопечного Александра Большунова в классическом личном спринте на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России, который проходит в Тюмени.

«Я доволен победой Александра, его зрелостью и тактикой, которую он выбрал. Было видно, что у него есть определённая стратегия на гонку. Александр много лет бегал по этой трассе в Тюмени и знает все закономерности, поэтому выбрал тактику быстрого финиша с выходом на максимум на финишной прямой. Он не дёргался, чётко контролировал соперников.

Единственное, перед финишной прямой был инцидент, когда Александр объезжал Савелия Коростелёва и они оказались очень плотно друг с другом, была вероятность столкновения. Саша избежал этого за счёт более высокой скорости и успел проехать, опередив соперника. Ну, а дальше финишировал с явным преимуществом», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».