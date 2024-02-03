Ардашев заявил, что Александр Терентьев может прервать серию побед Большунова

Бронзовый призёр спринта шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев поделился мнением о затяжной серии побед трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова.

«Раздражает ли меня, что в гонках всё время выигрывает Большунов? Да. Полагаю, это может сделать в спринте Александр Терентьев. Думал, он станет первым, кто осуществит такое. Но у него пока не то физическое состояние. Терентьев не смог сегодня пройти квалификацию», — приводит слова Ардашева «Тюменская арена».

Напомним, сегодня, 3 февраля, в Тюмени завершился финальный забег мужского спринта классическим стилем. Большунов одержал победу в гонке с результатом 4.06,51. Второе место в забеге занял Савелий Коростелёв (+0,83). Бронза у Сергея Ардашева, отставшего от Коростелёва на 0,02 секунды.