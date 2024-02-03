Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ардашев заявил, что Александр Терентьев может прервать серию побед Большунова

Ардашев заявил, что Александр Терентьев может прервать серию побед Большунова
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр спринта шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев поделился мнением о затяжной серии побед трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова.

«Раздражает ли меня, что в гонках всё время выигрывает Большунов? Да. Полагаю, это может сделать в спринте Александр Терентьев. Думал, он станет первым, кто осуществит такое. Но у него пока не то физическое состояние. Терентьев не смог сегодня пройти квалификацию», — приводит слова Ардашева «Тюменская арена».

Напомним, сегодня, 3 февраля, в Тюмени завершился финальный забег мужского спринта классическим стилем. Большунов одержал победу в гонке с результатом 4.06,51. Второе место в забеге занял Савелий Коростелёв (+0,83). Бронза у Сергея Ардашева, отставшего от Коростелёва на 0,02 секунды.

Материалы по теме
Александр Большунов выиграл классический спринт на этапе КР в Тюмени
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android