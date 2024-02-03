Фалеева: чтобы быть уверенным в победе перед гонкой, наверное, надо быть Большуновым

Российская лыжница Анастасия Фалеева, победительница спринта на шестом этапе Кубка России, рассказала о сборах в Армении и подготовке к соревнованиям.

«Чтобы быть уверенным в победе перед гонкой, наверное, надо быть Александром Большуновым. Безусловно, настрой был самым боевым, а терпение, труд и желание выиграть предопределили эту победу!

Контраст с тёплой Арменией почувствовали. В Цахкадзоре было 0 градусов, а в Тюмени сегодня -16… Здесь погодные условия всегда непредсказуемые, поэтому часто случаются падения, ломаются палки, как это было в спринте. Но это нормальная ситуация для этой дисциплины — надо быть всегда начеку!

Мы с командой готовились прицельно не к шестому этапу Кубка. У нас был сбор в Цахкадзоре на высоте 1800 метров. После сбора, проведённого в горах, сейчас на равнине самочувствие тяжёлое. Сегодня, конечно, все боролись за очки в общий зачёт, в частности, в спринте. Но, да, основной старт сезона всё-таки Спартакиада», — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».