Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг спустя девять лет получил награду за победу на «Тур де Ски» — 2015. На том турнире спортсмен занял второе место, уступив только своему соотечественнику Мартину Йонсруду Сундбю, которого в 2016 году отстранили от соревнований из-за допинга, отняв все награды и присудив победу Нортугу.

Фото: Социальные сети Петтера Нортуга

Нортуг мог получить свой трофей в Норвегии ещё в 2016 году, однако так этого и не сделал. Её вручили лыжнику в субботу, 3 февраля, после гонки на Кубке Норвегии.

«Я получил награду, не за выступление здесь, а за «Тур де Ски» — 2015. Это первый раз, когда я касаюсь трофея. Было очень приятно принести его домой, он очень много значит для меня. Сезон 2015 года был для меня захватывающим: от самого глубокого кризиса до самого качественного восстановления. Я должен был собрать все трофеи того сезона. Намерен организовать небольшую трофейную вечеринку с медалями Фалуна и «Тур де Ски», — приводит слова Нортуга TV2.