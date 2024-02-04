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«Лучший ориентир и цель не найти во всём мире». Сорин поблагодарил Александра Большунова

«Лучший ориентир и цель не найти во всём мире». Сорин поблагодарил Александра Большунова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в публикации в социальной сети обратился к трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову со словами благодарности.

«Попытка не пытка, особенно когда есть силы. Спасибо Александру Большунову, что не сбавляет обороты и помогает развиваться подрастающему поколению. Лучший ориентир и цель не найти во всём мире. Савелий и Сергей не успокоятся, обещаем», — написал специалист в своём телеграм-канале.

Напомним, 3 февраля Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Второе и третье места заняли лыжники из группы Сорина Савелий Коростелёв и Сергей Ардашев соответственно.

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