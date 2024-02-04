Сорин — о 43-м месте Юлии Ступак в масс-старте: гонка изначально не получилась

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Юлии Ступак в масс-старте на 10 км свободным стилем на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тюмени.

«Понятно было, что на десятку рассчитывать не приходилось. Я надеялся, что она поборется за топ-20, почувствует скорость и проработается перед Спартакиадой. Но гонка изначально не получилась», — сказал Егор Сорин в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, Юлия Ступак завершила масс-старт в Тюмени на 43-м месте из 92 финишировавших спортсменок с результатом 32.28,3. Победу в гонке одержала Вероника Степанова, второе место у Елизаветы Пантриной, третьей к финишу пришла Татьяна Сорина.