Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов выиграл 17-ю гонку подряд

Александр Большунов выиграл 17-ю гонку подряд
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов выиграл 17-ю гонку подряд.

Это произошло на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Тюмени. Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на 15 км. Вчера, 3 февраля, он выиграл личный спринт классическим стилем.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Масс-старт, свободный стиль, 15 км. Мужчины

  1. Александр Большунов — 39.54,4.
  2. Алексей Червоткин — отставание 1,1 секунды.
  3. Антон Тимашов +4,6.

27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).

Материалы по теме
Устюгов вернулся в гонки, но битвы титанов не случилось. Большунов вновь уверенно выиграл
Устюгов вернулся в гонки, но битвы титанов не случилось. Большунов вновь уверенно выиграл
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android