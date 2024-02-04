Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов выиграл 17-ю гонку подряд.

Это произошло на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Тюмени. Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на 15 км. Вчера, 3 февраля, он выиграл личный спринт классическим стилем.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.

Масс-старт, свободный стиль, 15 км. Мужчины

Александр Большунов — 39.54,4. Алексей Червоткин — отставание 1,1 секунды. Антон Тимашов +4,6.

27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).