«Почти не расстроился». Сергей Устюгов прокомментировал 26-е место в масс-старте

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в коньковом масс-старте на 15 км в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России в Тюмени. Устюгов финишировал 26-м с отставанием в 52,5 секунды.

«Гонка была интересная, быстрая, прикольная. Мне понравилось. Работать на максимум себя заставить не смог. Стоит какая-то отсечка, максимальный пульс у меня был 197. Сейчас посмотрю по графику, как это всё было. Трасса довольно тяжёлая, так сказать, силового характера. На подъёмах было тяжеловато – ходить, прыгать. Всё нормально, почти не расстроился, хотелось в топ-10, но рад, что заехал 26-й и проиграл где-то минутку, туда-сюда», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.