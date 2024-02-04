Кубок России по лыжным гонкам, общий зачёт: Степанова продолжает удерживать лидерство

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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова лидирует в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам по итогам шестого этапа в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт:

1. Вероника Степанова (Архангельская область) – 623 очка.

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 588.

3. Анастасия Кулешова (Седова) (Нижегородская область) – 555.

4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 549.

5. Мария Истомина (Архангельская область) – 510.

6. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) – 471.

7. Лидия Горбунова (республика Татарстан) – 450.

8. Алёна Баранова (Москва) – 427.

9. Екатерина Смирнова (Тюменская облась) – 390.

10. Дарья Непряева (республика Татарстан) – 376.