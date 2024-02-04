Кубок России по лыжным гонкам, общий зачёт: Степанова продолжает удерживать лидерство

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова лидирует в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам по итогам шестого этапа в Тюмени.
Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт:
1. Вероника Степанова (Архангельская область) – 623 очка.
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 588.
3. Анастасия Кулешова (Седова) (Нижегородская область) – 555.
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 549.
5. Мария Истомина (Архангельская область) – 510.
6. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) – 471.
7. Лидия Горбунова (республика Татарстан) – 450.
8. Алёна Баранова (Москва) – 427.
9. Екатерина Смирнова (Тюменская облась) – 390.
10. Дарья Непряева (республика Татарстан) – 376.